HKT and HKT Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse von Hkt & Hkt gibt Aufschluss darüber, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei werden trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt betrachtet, insbesondere der 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 9,09 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 9,5 HKD liegt, was einer Abweichung von +4,51 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Hkt & Hkt eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,74 HKD, wobei der letzte Schlusskurs um +8,7 Prozent darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Hkt & Hkt auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Hkt & Hkt eine Dividendenrendite von 9,28 %, was einen Mehrertrag von 1,75 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Beim Vergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Hkt & Hkt im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,22 Prozent erzielt hat, was 14,19 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" bei 19,17 Prozent, wobei Hkt & Hkt aktuell 16,94 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 27, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Hkt & Hkt.