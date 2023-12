HKT and HKT Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Hkt & Hkt Aktie: Bewertungen und Analysen

Die Aktie von Hkt & Hkt wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Telekommunikationsdienste) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 13,68, was einem Abstand von 22 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 17,51 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Hkt & Hkt in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch in geringem Maße. Insgesamt ergibt sich daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die Hkt & Hkt Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 2,22 Prozent erzielt, was 12,95 Prozent über dem Durchschnitt liegt (-10,73 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 22,86 Prozent, wobei Hkt & Hkt aktuell 20,64 Prozent darunter liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ist die Hkt & Hkt Aktie mit einem Kurs von 9,11 HKD derzeit +8,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -0,87 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.