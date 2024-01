HKT and HKT Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Hkt & Hkt-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 9,28 Prozent auf, was höher ist als der Durchschnittswert in der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche von 7,53 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hkt & Hkt-Aktie mit 13,68 unter dem Branchendurchschnitt von 17. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Einstufung als "günstig" und einer entsprechenden "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) erhält die Hkt & Hkt-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis, da der 7-Tage-RSI bei 34 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als überverkauft eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Hkt & Hkt-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine positive Einschätzung.