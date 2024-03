HKR Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die technische Analyse der Hkr-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,65 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,27 HKD weicht somit um -23,03 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 1,3 HKD, was einer Abweichung vom letzten Schlusskurs um -2,31 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hkr liegt bei 52,94, was auf eine als weder überkauft noch -verkauft zu betrachtende Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Neutral" für diese Kategorie.

Die Stimmung in Bezug auf die Hkr-Aktie lässt sich als neutral einstufen, sowohl basierend auf sozialen Plattformen als auch auf den in den sozialen Medien vorherrschenden Themen. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Somit wird auch in diesen Kategorien eine Bewertung von "Neutral" vergeben.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Hkr-Aktie aus technischer und sozialer Sicht insgesamt die Bewertung "Neutral" erhält.