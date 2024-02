HKR Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Hkr-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1,18 HKD gehandelt, was einer Entfernung von -30,99 Prozent vom GD200 (1,71 HKD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 1,34 HKD liegt, zeigt sich ein Rückgang um 11,94 Prozent, was ebenfalls als schlechtes Signal interpretiert wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Hkr-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für die Hkr-Aktie liegt derzeit bei 80 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit ein weiteres "Schlecht"-Rating für die Aktie bedeutet. Auch der RSI25, der bei 70,59 liegt, bestätigt diese Einschätzung und führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Hkr-Aktie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen über die Hkr-Aktie neutral diskutiert wurde, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes rund um die Hkr-Aktie festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen haben zu einer Veränderung des Sentiments geführt. Auch die Anzahl der Diskussionen blieb weitgehend unverändert. Daher wird das Sentiment und der Buzz um die Hkr-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Anleger-Sentiment und der Buzz, dass die Hkr-Aktie derzeit insgesamt eine "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung erhält.