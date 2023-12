HKR Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Das Anleger-Sentiment für die Hkr-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Hkr gesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Dementsprechend erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Hkr beträgt 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,31, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Hkr-Aktie von 1,45 HKD eine Entfernung von -25,26 Prozent vom GD200 (1,94 HKD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,57 HKD auf und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -7,64 Prozent.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Aufgrund dieser Kriterien erhält die Hkr-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.