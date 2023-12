HKE Aktie: Ein wahrer Champion!

Die technische Analyse von Aktien betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) auf. Der RSI-Wert der Hke beträgt derzeit 23,81, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt erhält die Hke für den RSI die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion in den sozialen Medien ausgemacht wurden, wird das Sentiment als "Neutral" bewertet.

Die Hke liegt mit einem Kurs von 2,12 HKD aktuell +12,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +18,44 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die aktuelle Dividendenrendite der Hke beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Hke eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.