HKE Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Hke diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hke, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem eine Aussage darüber getroffen werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hke-Aktie beträgt aktuell 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 45,59 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Hke weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Hke damit ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Hke beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,41 % im Bereich "Bauwesen". Mit einer Differenz von lediglich 6,41 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat gibt Aufschluss darüber, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Hke-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.