HKE Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Hke-Aktie hat im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen eine niedrigere Dividende von 0% im Vergleich zu 6,34%. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der 6,34 Prozentpunkte Differenz.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Hke-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 131,46% erzielt, was 137,19% über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt -6,08%. Hke liegt aktuell 137,54% über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Hke-Aktie ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Hke-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ist die Hke-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Wert zu bewerten.