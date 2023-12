HKC Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den letzten zwei Wochen wurde die Hkc-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hkc-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 0,05 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,029 HKD weicht somit um -42 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (0,03 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,33 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Hkc-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38 Prozent erzielt, was 47,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 2,63 Prozent, und Hkc liegt aktuell 40,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.