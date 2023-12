HKC Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Hkc in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Hkc vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hkc bei 42,76, was über dem Branchendurchschnitt von 40,06 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hkc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,04 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 HKD liegt, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Information wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Jedoch ergibt sich auf Basis der letzten 50 Handelstage ein ähnlicher gleitender Durchschnitt von 0,03 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Hkc führt. Die Aktie wird somit insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hkc derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.