HKC Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Hkc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,04 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,025 HKD deutlich darunter liegt, was einem Unterschied von -37,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,03 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einem Unterschied von -16,67 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Hkc-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hkc liegt aktuell bei 62,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und weist darauf hin, dass Hkc auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen die Analysen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hkc weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenpolitik von Hkc wird von unseren Analysten heute mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt und somit eine negative Differenz von -5,64 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Hkc-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird, während das Sentiment, der Buzz und die Dividendenpolitik zu "Neutral"-Bewertungen führen.