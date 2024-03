Mit HIVE Blockchain Technologies wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Pennon Group":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Hive Digital wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 82,11, was darauf hinweist, dass die Hive Digital-Aktie aktuell überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 60,71, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Hive Digital daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Hive Digital auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 2,57 um 95 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (56,4). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hive Digital im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche IT-Dienstleistungen von 28,76 % eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 28,76 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Das Sentiment und der Buzz um Hive Digital waren in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Social Media-Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hive Digital wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem zusätzlichen "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.