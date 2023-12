HIVE Blockchain Technologies Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die technische Analyse von Hive Digital zeigt, dass sich die Aktie in einem neutralen Auf- und Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,79 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 4,92 CAD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +2,71 Prozent. Insgesamt wird Hive Digital daher eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,39 CAD, was über dem letzten Schlusskurs von 4,92 CAD (+12,07 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend wird Hive Digital auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hive Digital. Die Stimmung in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Alles in allem bekommt Hive Digital für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hive Digital liegt bei 56,61, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,67 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf technischer Analysebasis.