HIVE Blockchain Technologies Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Hive Digital-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 4,8 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 5,15 CAD, was einem Unterschied von +7,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,4 CAD wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,05 Prozent) bewertet und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit erhält die Hive Digital-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Hive Digital in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zudem wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Daher erhält Hive Digital in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einem Investment in die Aktie von Hive Digital eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen bedeutet dies einen geringeren Ertrag in Höhe von 17,91 Prozentpunkten. Die niedrigen Dividenden führen daher zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 53,73, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie von Hive Digital.