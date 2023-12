HIVE Blockchain Technologies Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Stimmung unter den Anlegern zum Aktienmarkt von Hive Digital ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die Diskussion eher negativ war. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Dies ergibt sich aus dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Ein weiteres positives Signal kommt aus der fundamentalen Analyse. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hive Digital liegt mit einem Wert von 2,57 deutlich unter dem Branchenmittel von 42,79 in der Kategorie "IT-Dienstleistungen". Dies zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index gibt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 21,43, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, liegt jedoch bei 44,19 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Hive Digital im Gesamtranking eine "Gut"-Einstufung auf Grundlage des Relative Strength Indikators.

Bei der Dividendenpolitik schneidet Hive Digital hingegen schlecht ab. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 0, was eine negative Differenz von -14,56 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "IT-Dienstleistungen" bedeutet. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.