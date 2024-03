HIVE Blockchain Technologies Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Aktie von Hive Digital bietet derzeit Anlegern keine attraktive Dividendenrendite, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 28,78 Prozentpunkte niedriger liegt. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet. Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie negative Bewertungen, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 16,07 Prozent unterschritten wird. Auf der kurzfristigeren Basis der letzten 50 Handelstage liegt die Abweichung sogar bei 14,55 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Gegensatz dazu wird die Aktie auf fundamentalen Grundlagen als "Gut" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2 darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Werten in der Branche.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Bewertung, da in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Hive Digital festzustellen war. Die Aktie erhält jedoch negative Bewertungen hinsichtlich der geringen Aufmerksamkeit seitens der Anleger, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.