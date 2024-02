HIVE Blockchain Technologies Aktie: Was könnte passieren?

Hive Digital schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 21,91 Prozentpunkte (0 % gegenüber 21,91 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte bei Hive Digital eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird das Sentiment als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Hive Digital für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Die Aktie von Hive Digital ist fundamental betrachtet mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,57 deutlich unterbewertet im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "IT-Dienstleistungen" (38,7). Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hive Digital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,94 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,21 CAD liegt (Unterschied -14,78 Prozent). Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (5 CAD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,8 Prozent Abweichung), weshalb auch hier die Hive Digital-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Insgesamt erhält Hive Digital somit eine gemischte Bewertung, wobei das Sentiment und die fundamentale Analyse positiv ausfallen, während die Dividendenpolitik und die technische Analyse als eher schlecht eingestuft werden.