HIVE Blockchain Technologies Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Hive Digital ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 2,57 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der Branche "IT-Dienstleistungen", was einer Unterbewertung entspricht. Das Branchen-KGV liegt bei 37,9, was einem Abstand von 93 Prozent entspricht, und daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hive Digital aktuell bei 4,97 CAD, was die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,89 CAD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -1,61 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 4,97 CAD, was ebenfalls einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Hive Digital in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen Trend in den roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu Hive Digital deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell viel im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Hive Digital weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt in der Branche "IT-Dienstleistungen" von 21,97 %. Die geringe Dividendenrendite führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.