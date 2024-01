HIVE Blockchain Technologies Aktie: So kann es weitergehen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hive Digital liegt bei einem Wert von 2. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 37,43) ist die Aktie unterbewertet, da sie unter dem Durchschnitt (ca. 93 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Hive Digital daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Hive Digital von 5,81 CAD mit +18,09 Prozent Entfernung vom GD200 (4,92 CAD) ein positives Signal ist. Auch der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt mit 4,82 CAD im positiven Bereich. Insgesamt wird der Kurs der Hive Digital-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,28 Punkten, was darauf hinweist, dass Hive Digital weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,5 Punkten, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hinweist. Insgesamt erhält das Hive Digital-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Hive Digital-Aktie.