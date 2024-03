HIVE Blockchain Technologies Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Anlegerstimmung gegenüber Hive Digital war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab zwei positive und neun negative Tage, während an drei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führte.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Hive Digital ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,57 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (51,05) eine Unterbewertung signalisiert. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich, dass Hive Digital aktuell überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und stuft das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt erhält Hive Digital daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Hive Digital weist derzeit ein Dividendenverhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -28,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.