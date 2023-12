HIVE Blockchain Technologies Aktie: Reine Nervensache!

In den letzten zwei Wochen wurde Hive Digital von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Analyse unserer Redaktion. Obwohl überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden, ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Hive Digital-Aktie auf längerfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält, basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt. Der aktuelle Wert von 4,79 CAD liegt nur leicht unter dem letzten Schlusskurs von 4,92 CAD. Auf kurzfristigerer Basis, basierend auf dem 50-Tage-Durchschnitt, erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Durchschnitt bei 4,39 CAD liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte keine signifikante Veränderung der Stimmung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Anzahl der Beiträge in sozialen Medien werden als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, sowohl für den 7-Tage-RSI mit einem Wert von 56,61 als auch für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 44,67.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung und die technische Analyse für Hive Digital insgesamt eine "Neutral"-Einstufung ergeben.