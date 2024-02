HIVE Blockchain Technologies Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Dividendenrendite von Hive Digital liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche hat eine Dividendenrendite von 21,92 Prozent, was zu einer Differenz von -21,92 Prozent zur Hive Digital-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Hive Digital in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie von Hive Digital nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Mit einem KGV von 2,57 liegt die Aktie 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen" (43,67), was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hive Digital-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 44,76, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hive Digital.