HIVE Blockchain Technologies Aktie: Knallt es bald?

Die Hive Digital-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,04 CAD verzeichnet, aber der letzte Schlusskurs lag bei 4,15 CAD, was einer Abweichung von -17,66 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,7 CAD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,7 Prozent Abweichung) ein "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Hive Digital-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie lassen zu wünschen übrig. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hive Digital-Aktie also auch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende fällt die Aktie von Hive Digital ebenfalls negativ auf. Die Dividendenrendite liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungen, was zu einem geringeren Ertrag von 28,76 Prozentpunkten führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt.

Abschließend wirft auch der Relative Strength Index (RSI) kein gutes Licht auf die Aktie. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis zeigen "Neutral"-Bewertungen an, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist.

Insgesamt erhält die Hive Digital-Aktie also in verschiedenen Bereichen negative Bewertungen, was Anlegerinnen und Anlegern zu denken geben sollte.