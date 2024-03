HIVE Blockchain Technologies Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden oft anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Für Hive Digital ergab unsere Untersuchung, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich waren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmungslage führte. Ebenso zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hive Digital mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungen, was zu einem geringeren Ertrag von 28,76 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Hive Digital ergaben eine neutrale Bewertung, da der Titel weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hive Digital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,04 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 4,15 CAD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhielt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt lag.

Zusammenfassend erhält die Hive Digital-Aktie sowohl in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als auch in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.