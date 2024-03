HIVE Blockchain Technologies Aktie: Jetzt knallt es!

Die Aktie von Hive Digital wird von verschiedenen Aspekten bewertet, um Anlegern eine umfassende Einschätzung zu ermöglichen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was 28,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich der IT-Dienstleistungen liegt. Damit erhält die Dividendenpolitik der Hive Digital-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Fundamental gesehen gilt die Aktie von Hive Digital als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 2,57 liegt sie insgesamt 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", welcher bei 50,84 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Hive Digital-Aktie veröffentlicht, was zu einer mehrheitlich negativen Stimmung führte. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Hive Digital, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hive Digital-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt, was auf einen Abwärtstrend hindeutet.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung der Hive Digital-Aktie auf Basis verschiedener Indikatoren. Anleger sollten daher die genannten Aspekte in ihre Investmententscheidung mit einbeziehen.