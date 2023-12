HIVE Blockchain Technologies Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Hive Digital liegt bei 53,73, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 39,16 und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Ausschläge gegeben hat. Daher erhält die Aktie von Hive Digital eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Hive Digital.

In Bezug auf Dividenden zeigt sich, dass Anleger, die derzeit in Hive Digital investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine geringere Dividendenrendite von 0 % erzielen. Dies entspricht einem Ertrag, der um 17,91 Prozentpunkte niedriger ist. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenbewertung erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hive Digital diskutiert. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".