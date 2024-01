HIVE Blockchain Technologies Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Hive Digital liegt bei 47,77, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 40,1 und unterstützt ebenfalls die Einschätzung als "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Hive Digital von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert. Insgesamt lässt sich die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen. Die Dividendenrendite für Hive Digital beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hive Digital einen Wert von 2,57, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 37,45. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.