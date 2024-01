HIVE Blockchain Technologies Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Adecco Group":

Die Dividendenrendite für Hive Digital beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund hat unser Analystenteam das Unternehmen neutral bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Hive Digital mit einem Wert von 97,08 als überkauft eingestuft, was als schlechtes Signal gilt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Hive Digital-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,97 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,27 CAD, was einen Unterschied von -14,08 Prozent darstellt. Daher erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung für die Charttechnik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Diskussion über Hive Digital. Daher wird die Aktie von der Redaktion neutral bewertet. Die Aktivität in den Diskussionen weist jedoch auf eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen hin, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich eine negative Gesamtbewertung für die Aktie von Hive Digital basierend auf den genannten Kriterien.