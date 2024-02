HIVE Blockchain Technologies Aktie: Einfach nur Spitze!

Aktienanalyse von Hive Digital: Dividendenrendite, Fundamentaldaten und technische Analyse im Fokus

Investoren, die derzeit in die Aktie von Hive Digital investieren, können eine Dividendenrendite von 0 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen bedeutet dies einen geringeren Ertrag um 21,92 Prozentpunkte. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Bei der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hive Digital mit einem Wert von 2,57 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser beträgt für die Branche "IT-Dienstleistungen" durchschnittlich 49. Dieses verhältnismäßig niedrige KGV deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass der Kurs der Hive Digital-Aktie derzeit um +11,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +15,26 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Hive Digital als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 24,22, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 41,24 aufweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Hive Digital-Aktie trotz einer niedrigen Dividendenrendite und einer günstigen Fundamentaldaten eine gute charttechnische Bewertung erhält. Investoren sollten diese Faktoren bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.