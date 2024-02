HIVE Blockchain Technologies Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und gibt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei Hive Digital liegt der RSI bei 44,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt bei Hive Digital eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hive Digital beträgt aktuell 2,57, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hive Digital 21,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 21 Prozent. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.