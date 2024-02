HIVE Blockchain Technologies Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Hive Digital wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 37 Punkten, was bedeutet, dass die Hive Digital-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Hingegen ist Hive Digital gemäß dem RSI25 überkauft und wird daher mit "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Hive Digital derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,93%. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Stimmungsbild bei Hive Digital hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird anhand der Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien festgestellt, wobei positive Auffälligkeiten registriert wurden. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion erfolgt. Zusammengefasst bekommt Hive Digital in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hive Digital von 4,35 CAD mit -12,12 Prozent Entfernung vom GD200 (4,95 CAD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5 CAD auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Hive Digital-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.