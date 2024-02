HIVE Blockchain Technologies Aktie: Aufgepasst!

Die Aktie von Hive Digital wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 2,57, was insgesamt 93 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 38,03 im Segment "IT-Dienstleistungen". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutrale Diskussionen über Hive Digital geführt, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hive Digital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 4,96 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 4,53 CAD liegt, was einem Unterschied von -8,67 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 4,99 CAD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-9,22 Prozent). Somit erhält die Aktie in der technischen Analyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hive Digital derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 21,92 Prozentpunkte (0 % gegenüber 21,92 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.