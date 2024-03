HIVE Blockchain Technologies Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Hive Digital derzeit bei 5,03 CAD liegt, während der Aktienkurs bei 5,24 CAD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +4,17 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In den vergangenen 50 Tagen lag der GD50 bei 5,2 CAD, was einer Distanz von +0,77 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen, während an acht Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In Bezug auf das Unternehmen Hive Digital wurde ebenfalls verstärkt über negative Themen diskutiert. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment als "Schlecht".

In fundamentaler Hinsicht weist Hive Digital ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,57 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 95 Prozent. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut".

Hive Digital weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 28,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "IT-Dienstleistungen" bei 28 liegt, wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment eingestuft und erhält eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion.