HIVE Blockchain Technologies Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) der Hive Digital liegt derzeit bei 50,76, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch überverkauft. Dieser Wert wird anhand der Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen berechnet. Eine Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hive Digital derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,91 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Hive Digital ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,57 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 38 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Hive Digital derzeit bei 4,64 CAD, was +7,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -2,93 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.