HINWEIS/Aktien New York: US-Börsen an 'Thanksgiving' geschlossen - Feiertag

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienbörsen bleiben an diesem Donnerstag wegen des nordamerikanischen Erntedankfestes ("Thanksgiving") geschlossen. Am Freitag wird in New York dann am Shopping-Schnäppchentag "Black Friday" nur verkürzt gehandelt./tih/mis