HIGHGATE GIBT VEREINBARUNG ZUM ERWERB VON VICEROY HOTELS & RESORTS BEKANNT

New York (ots/PRNewswire) -Eine mit den Geschäftsinhabern von Highgate verbundene Gesellschaft gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zum Kauf von Viceroy Hotels & Resorts (Viceroy) getroffen hat. Die in LA ansässige, preisgekrönte Hotelgruppe ist für ihre höchst individuellen, modernen Luxushotels und Resorts auf der ganzen Welt bekannt und wurde bei den Travel + Leisure World's Best Awards 2022 zu einer der 10 besten Hotelmarken weltweit gewählt. Die Marke Viceroy debütierte im Jahr 2000 mit der Eröffnung des Viceroy Santa Monica und hat sich zu einem Portfolio von Hotels und Resorts an ikonischen Orten wie St. Lucia, Chicago, Los Cabos und Snowmass entwickelt.„Wir freuen uns auf die Zukunft von Viceroy und glauben, dass diese Akquisition nicht nur die zukünftige Expansion unserer Marke vorantreiben wird, sondern uns auch einen echten Partner beschert, der uns unglaubliche Unterstützung, Möglichkeiten und Zusammenarbeit bietet. Dieses Geschäft wird unsere Dynamik beschleunigen und unsere Position als führende moderne Luxus-Lifestyle-Marke in unserem Bereich festigen", erklärte Bill Walshe, CEO von Viceroy.„Wir freuen uns sehr, diese Transaktion mit Viceroy durchzuführen. Viceroy hat sich einen hervorragenden Ruf bei seinen Kunden erarbeitet, was zum Teil auf seine starke Servicekultur und sein außergewöhnliches Team zurückzuführen ist", sagte Richard Russo, einer der Geschäftsinhaber von Highgate.„Durch die Ergänzung von Viceroys Plattform und DNA mit Highgates diversifizierter Fähigkeit, durch Immobilienakquisitionen, Entwicklung und Wachstumskanäle Dritter zu wachsen, beabsichtigt Highgate, dem Viceroy-Portfolio markenbildende Hotels hinzuzufügen, die die Kundenwahrnehmung und das Markenbewusstsein weiter verbessern werden. Darüber hinaus werden wir in der Lage sein, den Mitarbeitern, Gästen, Eigentümern und Partnern einen bedeutenden Mehrwert zu bieten, indem wir Viceroy mit einer eigenen Beziehung zu Highgates Betreibergesellschaft ausstatten und die Vorteile von Highgates Größe nutzen werden."„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Viceroy-Team, um der Plattform sichtbare und eindrucksvolle Hotels hinzuzufügen und Viceroy als eine der bemerkenswertesten Luxus-Lifestyle-Hotelmarken in der Branche festzulegen", so Russo weiter.„In den kommenden Monaten werden wir aufregende Ergänzungen des Portfolios in wichtigen städtischen Gateway-Märkten und ausgewählten Resort-Destinationen ankündigen, die die unverwechselbare Qualität und den luxuriösen Service, für den Viceroy seit langem bekannt ist, hervorheben werden."Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2023 erwartet. Weitere Informationen zu Highgate finden Sie auf Highgate.com.INFORMATIONEN ZU HIGHGATE:Highgate ist eine führende Gesellschaft im Bereich des Immobilieninvestments und des Managements von gastgewerblichen Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Highgate kann auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte als Anlageverwalter, Betriebspartner und Entwickler für Immobilieninvestmentgesellschaften, Private-Equity-Firmen, Staatsfonds, vermögende Privatpersonen und andere institutionelle Investoren zurückblicken. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf Hotelimmobilien umfasst das Portfolio von Highgate mehr als 500 eigene und/oder verwaltete Hotels mit über 84.000 Zimmern in den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika und der Karibik. Die Fähigkeiten von Highgate erstrecken sich auch auf angrenzende Immobilienbereiche, einschließlich Mehrfamilienhäuser, Ferienwohnungen und Immobilien im diversifizierten Gesundheitsbereich sowie auf Investitionen in immobilienbezogene Wertpapiere, Technologieplattformen und Geschäftsbereiche mit einem Bezug zum Gastgewerbe. Highgate unterhält Niederlassungen in New York, Dallas, Los Angeles, London, Miami, Seattle und Waikiki. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.highgate.comINFORMATIONEN ZU VICEROY HOTELS & RESORTS:Viceroy Hotels & Resorts ist eine globale, moderne Luxusmarke, die Reisende mit einzigartigen, authentischen Erlebnissen inspiriert und ein provokantes Design mit intuitivem Service verbindet. Dynamische Reiseziele, die in die lokale Gemeinschaft und Kultur eingebettet sind, stehen im Mittelpunkt des Gästeerlebnisses bei Viceroy. Um Reisenden einen besseren Service zu bieten, hat die Marke drei einzigartige Hotelkategorien geschaffen: die Icon Collection (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3737304-1&h=4178041726&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3737304-1%26h%3D1756996527%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flinkprotect.cudasvc.com%252Furl%253Fa%253Dhttps%25253a%25252f%25252fwww.viceroyhotelsandresorts.com%25252four-collections%25252ficon-collection%2526c%253DE%25252C1%25252CA5-yk0DTKvgQF0kIOnW5wDS9ic8wXntuGtYUutAYVQizT2obIMk82Pe4rS-SGvjUZKFJYCqUxfdgGAm1ib1QP2GZjN2XXBMJ_hwCpvOj8JI%25252C%2526typo%253D1%26a%3D%25C2%25A0Icon%2BCollection&a=Icon+Collection), die aus unvergleichlichen Häusern besteht, die üppigen Luxus bieten, die Lifestyle Series (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3737304-1&h=3887157286&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3737304-1%26h%3D2923724240%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flinkprotect.cudasvc.com%252Furl%253Fa%253Dhttps%25253a%25252f%25252fwww.viceroyhotelsandresorts.com%25252four-collections%25252flifestyle-series%2526c%253DE%25252C1%25252CULvmGVEoNxoD774DCAOsdO3JrHpl8RXi_OV5LMBO_5msLUmRRbC9zomk7OW-DNsasURf1LNYF1wcXZ8braCUMBL1hiymxU4sIqyUBxGUn_ql3eQPv5hBZWbmWpYP%2526typo%253D1%26a%3D%25C2%25A0Lifestyle%25C2%25A0Series&a=Lifestyle+Series), die energiegeladene Aufenthalte an den lebhaftesten Orten ermöglicht, und Urban Retreats (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3737304-1&h=1354523909&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3737304-1%26h%3D3385354984%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flinkprotect.cudasvc.com%252Furl%253Fa%253Dhttps%25253a%25252f%25252fwww.viceroyhotelsandresorts.com%25252four-collections%25252furban-retreats%2526c%253DE%25252C1%25252CYoOqufBWHhOn5D5um94Mj_SN9NxdXMIVsbvkCqEoRc1fOKGa_-3HxTYI46MWTv1NsBKFDIiHrxktyWHz1H0fj5BytJwarg2bEVD0FJSfxhPx6l_w%2526typo%253D1%26a%3D%25C2%25A0Urban%2BRetreats&a=Urban+Retreats), die in besonders ausgefallenen Städten angesiedelt sind. Die Hotels und Resorts von Viceroy befinden sich in einer Vielzahl von atemberaubenden und inspirierenden Reisezielen, darunter Los Cabos, Santa Monica, Chicago, Beverly Hills, Riviera Maya, Snowmass, San Francisco, Washington D.C. und St. Lucia. Im Jahr 2020 expandierte die Marke mit der Eröffnung des Viceroy Washington DC und des Hotel Zena (Washington D.C.) in Washington D.C., und Viceroy erweiterte sein internationales Portfolio zudem mit dem erst kürzlich eröffneten Viceroy Kopaonik Serbia. In naher Zukunft sollen das Viceroy at Ombria Resort Algarve (Portugal) im Jahr 2023 und das Viceroy Bocas Del Toro Panama im Jahr 2024 folgen. Außerdem wurde Viceroy bei den World's Best Awards 2022 von Travel + Leisure in die besten Zehn der „Top 25 Hotel Brands" gewählt.Das Unternehmensmotto Viceroy for Everyone (Viceroy für alle) steht für Viceroys kontinuierliches Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion in Bezug auf seine Mitarbeiter und Gäste und ist unter www.viceroyhotelsandresorts.com/about-us/diversity-equity-inclusion zu finden. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3737304-1&h=1698417395&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3737304-1%26h%3D2872904004%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flinkprotect.cudasvc.com%252Furl%253Fa%253Dhttps%25253a%25252f%25252fwww.viceroyhotelsandresorts.com%25252fabout-us%25252fdiversity-equity-inclusion%2526c%253DE%25252C1%25252ChgI_8YV89QLhogOg1tQg7JELyC22tBZ5fv7bHBA_KvrNgMdiwLyWhkkJ9xrmSiDdcS6qAp29x3iko0FUPOzQeB90l9ZyR7_r_XcJxHcRptBz5FXhEeC857yU%2526typo%253D1%26a%3Dwww.viceroyhotelsandresorts.com%252Fabout-us%252Fdiversity-equity-inclusion.&a=www.viceroyhotelsandresorts.com%2Fabout-us%2Fdiversity-equity-inclusion+zu+finden.)Viceroy ist Mitglied der Global Hotel Alliance (GHA) DISCOVERY, eines einzigartigen Treueprogramms, das seinen Mitgliedern exklusive Vorteile und Erlebnisse in mehr als 800 Hotels auf der ganzen Welt bietet. Weitere Informationen finden Sie auf www.viceroyhotelsandresorts.com. Folgen Sie Viceroy auf Facebook und Instagram.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1654513/Highgate_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3737304-1&h=549647258&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3737304-1%26h%3D1265765944%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1654513%252FHighgate_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1654513%252FHighgate_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1654513%2FHighgate_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/highgate-gibt-vereinbarung-zum-erwerb-von-viceroy-hotels--resorts-bekannt-301704534.htmlPressekontakt:Highgate: Brian Moriarty | Amanda Feldman Jay,Misfit Toys Communications,brian@misfittoyscomms.com / amanda@misfittoyscomms.comOriginal-Content von: Highgate, übermittelt durch news aktuell