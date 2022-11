HHOGene GPods, die ersten Leicht-Ohrhörer der Welt, überraschen den Markt

Hongkong (ots/PRNewswire) -Echte kabellose Bluetooth-Ohrhörer sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Dabei ist das Streben nach Klangqualität nichts Ungewöhnliches. Der Versuch, wirklich „leichte Ohrhörer" zu entwickeln, ist jedoch selten und konnte bisher noch nicht umgesetzt werden. HHOGene GPods sind einmalige und „neuartige Teile", die Ohrhörer als Produkt völlig neu definieren. Durch den Einsatz der Digitaltechnologie hat das Unternehmen es geschafft, weltweit die ersten Leicht-Ohrhörer zu entwickeln, bei denen für den Ausdruck der eigenen Individualität insgesamt 300.000 Farbkombinationen zur Verfügung stehen. Ab jetzt gilt ein Paar Ohrhörer nicht länger als rein funktionell – es wird eher, wie Ohrringe, zu einem modischen Zubehör, mit dem man seine Individualität ausdrücken kann. Die GPods wurden am 1. November um 9 Uhr EST weltweit eingeführt.Anfang Mai dieses Jahres startete HHOGene bereits eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo und erzielte dabei in weniger als 1,5 Stunden 50.000 US-Dollar – die erfolgreichste Kampagne an diesem Tag. Inzwischen hat das Unternehmen alle Produktauslieferungen abgeschlossen und weltweit gute Kritiken erhalten, bei denen man besonders vom Lichteffekt und von der „HHOGene"-App beeindruckt ist:„Das ist so cool! Die Soundqualität ist auch gut, besser als bei Apple!" – Meinung eines Game-Bloggers mit 300.000 Followern„Das Produkt wirkt ziemlich cool." – Ein YouTube-Technik-Blogger mit Millionen von Abonnenten„Ich liebe die GPods, der Sound ist von großartiger Qualität und ich kann meine eigenen Farben je nach Stimmung und Kleidung auswählen" – Feedback eines US-Nutzers.„Mit so coolen und leichten Ohrstöpseln … wer braucht da noch Ohrringe?" – Ein hübscher weiblicher FanWas macht die GPods so einzigartig?1. Digitale LichtsteuerungDurch die selbst entwickelte App „HHOGene" erreichen die GPods, bei denen der Chip in die Ohrhörer integriert ist, über 300.000 Farbkombinationen und ermöglichen zudem vier verschiedene Beleuchtungsmodi: Ripple, Pulse, Bright und Breath. Beim Abspielen Ihrer Lieblingsmusik können Sie die Audiovisualisierung anhand bunter Klangwellen genießen, die der Musik folgend auf und ab tanzen.2. Aufnahme von FarbfotosMit der App „HHOGene" kann man auch eine Aufnahmefunktion für Farbfotos erleben, einfach einen Schnappschuss machen oder ein Foto aus einem Album auswählen. Der Algorithmus erfasst daraufhin die Farben des Bildes und präsentiert sie auf den Ohrhörern. Dabei kann man seine eigenen Farben definieren.3. Individuelle, auswechselbare GPods ShellsKönnen Sie es ertragen, Tag für Tag ein Paar Ohrhörer mit demselben Aussehen zu tragen? Nein!Die GPods nutzen auf kreative Weise eine Einschnapplösung an den Ohrhörern und verfügen über individuell erstellbare Gehäuse, die GPods Shells. Damit können Sie ein personalisiertes Erscheinungsbild kreieren, das Ihnen ein anderes Gefühl von Frische vermittelt und das Tragen der GPods viel cooler macht. Und Sie können die Shells jederzeit wechseln!GPods ist das erste Produkt von HHOGene, einer Spitzentechnologiemarke des Unternehmens HHO Inc., das von Chen Hang, dem ehemaligen Vizepräsidenten von Alibaba und CEO der DingTalk-App gegründet wurde, die mehr als 17 Millionen Unternehmen und 500 Millionen Nutzer bedient.HHOGene glaubt fest an die Individualität jedes einzelnen Menschen. Wo immer Sie auch sind, gibt es ein „Licht", das zu Ihnen gehört: lassen Sie es leuchten, genau wie bei den GPods!Offizielle Website: https://www.hhogene.com/Medienkontakt: pr@hhogene.comGeschäftskontakt: business@hhogene.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1935757/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hhogene-gpods-die-ersten-leicht-ohrhorer-der-welt-uberraschen-den-markt-301672802.htmlPressekontakt:Sophie Wu,+86-13641844706Original-Content von: HHOGene, übermittelt durch news aktuell