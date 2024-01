HGmiconductor Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Hg Semiconductor-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,15 HKD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,59 HKD, was einer Abweichung von -48,7 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,73 HKD liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-19,18 Prozent Abweichung), wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 67, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ist Hg Semiconductor überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Hg Semiconductor zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, wodurch eine "Neutral"-Einstufung vorliegt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die Nachrichten der letzten Tage zeigen ebenfalls eine neutrale Einstellung gegenüber Hg Semiconductor, wodurch das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung erhält.