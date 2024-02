HG Holdings Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Analyse der Aktienkurse von Hg berücksichtigt eine Vielzahl von Faktoren, darunter die Stimmung auf sozialen Plattformen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Auch in den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Hg diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Hg mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 15,49 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,6 USD etwa -2,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Bei Betrachtung der letzten 200 Tage zeigt sich jedoch, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -13,71 Prozent liegt, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von Hg zeigt, dass die Börse derzeit nur 5,83 Euro für jeden Euro Gewinn von Hg zahlt, was 91 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.