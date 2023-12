HG Holdings Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Aktie von Hg weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 607,36 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hg beträgt aktuell 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als unterbewertet betrachtet wird. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hg wurde kürzlich analysiert und ergab eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurden weder stark positive noch stark negative Ausschläge festgestellt, was zu dieser Einschätzung führte.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Hg in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Hg insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.