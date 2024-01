HG Holdings Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Hg-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 6,69 USD, während der Kurs der Aktie bei 5,65 USD liegt, was einer Abweichung von -15,55 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine schlechte Performance hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,93 USD, was einer Abweichung von -4,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hg-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 60, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 56,76, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt die RSI-Analyse insgesamt ein neutrales Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hg-Aktie 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.