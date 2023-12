HGH Holdings Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Aktienkurs von Hgh Neutralings Ltd hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,43 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite 8,25 Prozent unter dem Durchschnitt (-13,18 Prozent). In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite -15,36 Prozent, und Hgh Neutralings Ltd liegt aktuell 6,07 Prozent darunter.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hgh Neutralings Ltd-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,01 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,011 SGD liegt, was eine Abweichung von +10 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,01 SGD über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls eine +10 prozentige Abweichung darstellt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Hgh Neutralings Ltd als überbewertet einzustufen, da das KGV mit 37,88 insgesamt 29 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten" (29,28).

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Insgesamt ergibt sich für Hgh Neutralings Ltd in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral". Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.