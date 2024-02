HGH Holdings Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Hgh Neutralings Ltd hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -19,99 Prozent gefallen. Dies bedeutet, dass Hgh Neutralings Ltd eine Outperformance von +5,71 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -15,68 Prozent, worüber Hgh Neutralings Ltd um 1,4 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Hgh Neutralings Ltd als überbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 37,88 insgesamt 27 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 29,74 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Hgh Neutralings Ltd schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,71 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,71 % ist. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Hgh Neutralings Ltd durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Hgh Neutralings Ltd.