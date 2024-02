HGH Holdings Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Hgh Neutralings Ltd im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -14,29 Prozent erzielt hat, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -19,22 Prozent. Auch hier übertrifft Hgh Neutralings Ltd mit einer Rendite von 4,93 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Diese positive Entwicklung führte im vergangenen Jahr zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Hgh Neutralings Ltd-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 33,33 liegt. Diese Werte führen zu einem insgesamt "Neutral"-Rating in Bezug auf die Analyse der RSIs.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hgh Neutralings Ltd im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,7 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hgh Neutralings Ltd bei 37,88, was über dem Branchendurchschnitt von 28,64 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.