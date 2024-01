HF Sinclair Corporation wird immer uninteressanter …

Bei der Einschätzung der Aktie von Hf Sinclair spielen neben harten Faktoren auch die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz eine wichtige Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität im Netz nur schwache Aktivität hervorgebracht, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Hf Sinclair führt.

Analysten sehen die Aktie von Hf Sinclair langfristig als "Neutral"-Titel. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 gut, 4 neutral und 0 schlecht. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 54,75 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hf Sinclair derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 50,83 USD, was einer Abweichung von +7,02 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt bei 54,6 USD, was einer Abweichung von -0,37 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hf Sinclair-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Schlecht"-Rating für Hf Sinclair.