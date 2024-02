HF Sinclair Corporation Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und Hinweise darauf gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder unterverkauft ist. Für die Hf Sinclair-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 35,73 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Hf Sinclair nach der RSI-Bewertung.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können ebenfalls Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den vergangenen vier Wochen wurde bei Hf Sinclair eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb dagegen unverändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass von insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt. Die durchschnittliche Beurteilung der Analysten aus jüngeren Reports ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 59 USD mit einem Aufwärtspotential von 2,02 Prozent. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Hf Sinclair-Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hf Sinclair-Aktie zeigt, dass der Wert der Aktie im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen um 9,92 Prozent gestiegen ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich dagegen ein Wert von +3,42 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Hf Sinclair-Aktie auf Basis der technischen Analyse somit mit einem "Gut"-Rating versehen.