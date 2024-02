HF Sinclair Corporation Aktie: Eine neue Chance!

Das Internet hat eine enorme Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen sind wichtige Indikatoren für die Einschätzung von Aktien. Bei Hf Sinclair wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt negativen Stimmungsbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hf Sinclair-Aktie für die letzten 7 Tage weist einen Wert von 25 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 33,59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hf Sinclair.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Hf Sinclair-Aktie bei 52,22 USD verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 60,11 USD, was einem Abstand von +15,11 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein "Gut"-Signal, da die Differenz bei +8,44 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Analysteneinschätzung für Hf Sinclair basiert auf insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotential von -9,33 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Hf Sinclair daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung.