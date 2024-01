HF Sinclair Corporation Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Aktie von Hf Sinclair wurde in den letzten Monaten im Hinblick auf verschiedene Faktoren analysiert. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde festgestellt, dass diese nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Hf Sinclair daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Bei der Anwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergab sich, dass der RSI7 aktuell bei 88,45 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Hf Sinclair überkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 47,01, was darauf hindeutet, dass Hf Sinclair weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Hf Sinclair-Wertpapier daher in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in Bezug auf Hf Sinclair wurde auf sozialen Plattformen analysiert und es wurde festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Hf Sinclair aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hf Sinclair-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 50,72 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt bei 55,57 USD, was einer Abweichung von +9,56 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 54,64 USD liegt und der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+1,7 Prozent) liegt.

Zusammenfassend erhält die Hf Sinclair-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.