HF Sinclair Corporation Aktie: Alles kein Problem!

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie der Hf Sinclair von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit einer guten Einstufung von 1, einer neutralen Einstufung von 2 und keiner schlechten Einstufung versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Hf Sinclair. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 54,5 USD, was jedoch unter dem aktuellen Schlusskurs von 59,36 USD liegt und eine erwartete negative Kursentwicklung von -8,19 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hf Sinclair überwiegend negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem positive Diskussionen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Hf Sinclair neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 42,65 und der RSI25 bei 38,79, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine Verschlechterung des Bildes der Aktie in den letzten vier Wochen hin, weshalb die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird. Es gab keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikationsfrequenz.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Einschätzung der Aktie der Hf Sinclair auf Basis der Analyse von Analysten und des Anleger-Sentiments.